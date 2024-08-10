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Сегодня, 22:02

Камоцци верит в победу «Спартака» над «Ахматом»

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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом».

«С приходом в «Спартак» Деяна Станковича в команде появляется уверенность. Это видно по матчам против «Динамо» и «Крыльев Советов». Надеюсь, что Станкович адаптировался к РПЛ. Кажется, уже освоился в команде Манфред Угальде, неплохо дебютировал Эсекьель Барко. Скоро увидим, замена ли он Квинси Промесу. Если Барко уже стал любимцем болельщиков благодаря своим штрафным ударам, то, надеюсь, в будущем он сможет повести за собой команду. Верю, что такой «Спартак» может одержать победу в матче против «Ахмата», — сказал Камоцци ODDS.ru.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится 11 августа в Москве. Начало -в 20.0о мск.

Источник: ODDS.ru
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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