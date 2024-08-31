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Сегодня, 12:50

Камоцци: «Мужчинам есть чему поучиться у женщин, и не только в футболе»

Зарина Халимхонова
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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» объяснил, чему можно поучиться у женщин в футболе.

«У меня, как у мужчины, есть свой взгляд на футбол, и он сформировался благодаря госпоже Салиховой. Я передал ей все свои знания в футболе, она мне — свой женский взгляд на многие аспекты футбола. От этого я обогатился и всегда буду благодарен ей за это. Госпожа Салихова сделала многое для клуба. Убежден, нам, мужчинам, есть чему поучиться у женщин, и не только в футболе», — сказал Камоцци «СЭ».

Камоцци работал советником экс-президента «Спартака» Федуна с декабря 2020 года. Итальянский специалист покинул клуб в конце июня 2022 года.

ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Франко Камоцци
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