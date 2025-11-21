Видео
Сегодня, 18:26

Камоцци — о предстоящем дерби: «Надеюсь, что «Спартак» обыграет ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против ЦСКА в 16-м туре РПЛ.

«Будет очень интересно посмотреть, как «Спартак» изменится при новом главном тренере Романове. Надеюсь, что команда обыграет ЦСКА», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» после 15-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. ЦСКА находится на втором месте в таблице РПЛ с 33 очками.

3

  • Информация_100%

    21.11.2025

  • Serg D

    Камоцци о предстоящем дерби: «Спартак» обыграет ЦСКА». Ответ любителя дорогих сигар: «Спартак?! Хм. А что скажет товарищ Челестини»?!

    21.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Франко Камоцци
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    «Акрон» — «Сочи»: Зиньковский открыл счет ударом из-за штрафной
    Футболисты «Динамо» встретились с консультативным советом и партнерами клуба
    «Акрон» — «Сочи»: Зиньковский и Игнатов сыграют с первых минут, Дзюба — в запасе
    «Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
    «Спартак» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
    Максименко — о дерби с ЦСКА: «Время возвращать долги»
