Камоцци — о предстоящем дерби: «Надеюсь, что «Спартак» обыграет ЦСКА»

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против ЦСКА в 16-м туре РПЛ.

«Будет очень интересно посмотреть, как «Спартак» изменится при новом главном тренере Романове. Надеюсь, что команда обыграет ЦСКА», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» после 15-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. ЦСКА находится на втором месте в таблице РПЛ с 33 очками.