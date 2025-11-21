Сегодня, 18:26
Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против ЦСКА в 16-м туре РПЛ.
«Будет очень интересно посмотреть, как «Спартак» изменится при новом главном тренере Романове. Надеюсь, что команда обыграет ЦСКА», — сказал Камоцци «СЭ».
«Спартак» после 15-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. ЦСКА находится на втором месте в таблице РПЛ с 33 очками.
Информация_100%
Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
21.11.2025
Serg D
Камоцци о предстоящем дерби: «Спартак» обыграет ЦСКА». Ответ любителя дорогих сигар: «Спартак?! Хм. А что скажет товарищ Челестини»?!
21.11.2025