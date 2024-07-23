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Сегодня, 19:09

Камоцци: «Верю в Станковича, у него всего получится»

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Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о дебютном матче Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

«Не все будет сразу, но всем в «Спартаке» нужно набраться терпения. Я верю в Станковича, у него всего получится. Это опытный тренер, который знает, что делать», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

21 июля «Спартак» в гостях уступил «Оренбургу» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ. В следующей встрече красно-белые сыграют на выезде с «Химками». Матч состоится 28 июля и начнется в 15:00 мск.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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