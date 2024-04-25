Камоцци: «Сейчас «Спартак» на ходу, они могут обыграть ЦСКА»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от предстоящего матча между красно-белыми и ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ.

Игра состоится 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«Сейчас «Спартак» на ходу, они могут обыграть ЦСКА. Жду победы «Спартака» сегодня. После увольнения Абаскаля команда показывает хорошую игру», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. ЦСКА идет 6-м (37).