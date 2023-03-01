Франко Камоцци: «У Дзюбы и Манчини правда было недопонимание, но это их личные дела»

Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что думает о словах форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес итальянского тренера Роберто Манчини.

Ранее Дзюба заявил, что «Манчини было все равно на футболистов». По словам форварда, Манчини «в один момент невзлюбил» его.

«У Артема Дзюбы и Роберто Манчини правда было недопонимание, но кто его знает, что было на самом деле. Все возможно. Это их личные дела, и они должны оставаться таковыми. Не надо все это выносить», — приводит Sport24 слова Камоцци.

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 34-летний нападающий принял участие в двух матчах четвертьфинала FONBET Кубка России в составе железнодорожников.