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Сегодня, 21:00

Камоцци: «Сейчас Соболеву мешает его поведение, но хороший тренер может найти решение этой проблемы»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что клуб серии А отказался от приобретения форварда московской команды Александра Соболева из-за проблем с игровой дисциплиной.

«Я думаю, Александр по своей игре сможет играть в Италии. Он хороший парень, тренер должен работать над тем, чтобы избегать такого поведения. Да, сейчас ему свое же поведение мешает, но хороший тренер может найти решение этой проблемы», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

В этом сезоне 26-летний Соболев провел 14 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что форварду надо прибавлять во всем.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-seichas-sobolevu-meshaet-ego-povedenie-no-khoroshii-trener-mozhet-naiti-reshenie-problemy-306226/
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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