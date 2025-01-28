Камоцци заявил, что адаптация Илича в «Спартаке» не займет много времени

Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал о возможном трансфере Ивана Илича в московскую команду.

«Думаю, адаптация Илича в «Спартаке» не займет много времени. Если трансфер состоится, то это будет успех для «Спартака». Илич способен помочь красно-белым в борьбе за чемпионство, у него есть опыт игры против соперников высокого уровня», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Илич сыграл за «Торино» 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Стоимость Ивана Илича оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.