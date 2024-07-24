Камоцци: «Федун заботился о футболистах, он бы не позволил Соболеву уйти в «Зенит»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что Федун не допустил бы уход из московской команды Георгия Джикии и Александра Соболева.

«Леонид Арнольдович был отличным президентом, он заботился о своих футболистах. Такой ситуации, как сейчас, при нем не произошло бы. Я не думаю, что он бы позволил уйти Джикии просто так, а Соболеву — в «Зенит». За последнее время мы видели в «Спартаке» много некомпетентных, упрямых, а иногда глупых спортивных директоров. Я работал с некоторыми из них и знаю, о чем говорю», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Федун ушел из «Спартака» в августе 2022 года. Он руководил клубом на протяжении 18 лет, за которые команда выиграла три титула: золото РПЛ (2016/17), национальные Кубок (2022) и Суперкубок (2017).