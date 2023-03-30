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Сегодня, 13:31

Камоцци: «В Италии мало что известно о работе Клотета — он не запомнился в «Брешии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал назначение Жозепа Клотета новым главным тренером «Торпедо».

«О работе Пепа Клотета в Италии мало что известно. Он ничем не запомнился в «Брешии», однако опыт в итальянском футболе поможет ему при работе в РПЛ. Спасет ли он «Торпедо» от вылета из РПЛ? Никто не знает, сейчас это безумно сложно», — цитирует Камоцци Sport24.

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-30-franko-kamotstsi-pep-klotet-nichem-ne-zapomnilsya-v-breshii-yemu-budet-bezumno-slozhno-spasti-torpedo
Футбол
ФК Брешиа
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
Франко Камоцци
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