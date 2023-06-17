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Сегодня, 14:26

Камоцци заявил, что ни один российский клуб не имеет ни единой надежды в матчах с топ-клубами Европы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева о том, что синие-бело-голубые могли бы конкурировать с ведущими европейским клубами.

«Все команды могут соревноваться, но соревноваться не значит побеждать. Для России «Зенит» — ведущая команда, но когда были еврокубки, «Зенит» не был грозной силой в Европе. На сегодняшний день ситуация такая, что скорость и физподготовка топ-клубов Европы наряду с самой востребованной тактикой не соответствуют ни одному российскому клубу. Надо быть честным и говорить правду. Я надеюсь, что в ближайшие годы «Зенит», «Спартак» и другие будут на равных конкурировать с топами, но на сегодняшний день ни один российский клуб не имеет ни единой надежды», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Последний раз «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2015/16, проиграв в 1/8 финала «Бенфике» по сумме двух матчей.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-ni-odin-rossiiskii-klub-ne-imeet-ni-edinoi-nadezhdy-v-matchakh-s-top-klubami-evropy-259428/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Франко Камоцци
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