Камоцци заявил, что ни один российский клуб не имеет ни единой надежды в матчах с топ-клубами Европы

Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева о том, что синие-бело-голубые могли бы конкурировать с ведущими европейским клубами.

«Все команды могут соревноваться, но соревноваться не значит побеждать. Для России «Зенит» — ведущая команда, но когда были еврокубки, «Зенит» не был грозной силой в Европе. На сегодняшний день ситуация такая, что скорость и физподготовка топ-клубов Европы наряду с самой востребованной тактикой не соответствуют ни одному российскому клубу. Надо быть честным и говорить правду. Я надеюсь, что в ближайшие годы «Зенит», «Спартак» и другие будут на равных конкурировать с топами, но на сегодняшний день ни один российский клуб не имеет ни единой надежды», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Последний раз «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2015/16, проиграв в 1/8 финала «Бенфике» по сумме двух матчей.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.