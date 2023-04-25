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Сегодня, 18:21

Камоцци заявил, что Промес может стать лучшим легионером в истории России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

«Я и раньше говорил, что Квинси Промес многое значит для российского футбола. Безусловно, у него есть все, чтобы стать лучшим легионером в истории чемпионата России. Он доказывает это в каждом сезоне, который проводит в «Спартаке». Сейчас Промес — очень важный игрок для красно-белых», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

24 апреля, Квинси Промес забил свой 85 мяч в РПЛ и теперь делит первое место в истории чемпионата России по голам среди легионеров. В этом рейтинге он догнал бразильского нападающего Вагнера Лава и иранского форварда Сердара Азмуна.

На данный момент 31-летний Промес занимает второе место в списке лучших бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 17 мячей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-u-promesa-est-vse-chtoby-stat-luchshim-legionerom-v-istorii-chempionata-rossii/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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