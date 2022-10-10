Камоцци заявил, что «Спартак» пока делает недостаточно для чемпионства

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, что думает о шансах команды стать чемпионом России в этом сезоне.

Он отметил, что клуб показывает хорошую игру в этом сезоне, однако пока для чемпионства «Спартак» делает недостаточно.

«Зенит» в последнем матче потерял очки, но будет ли он оступаться в следующих турах? Для уверенного чемпионства «Спартаку» нужны осечки конкурентов.

До конца сезона РПЛ еще далеко, и, если «Зенит» в нынешней ситуации сохранит бразильцев до конца сезона, «Спартаку» будет очень сложно победить. Сложно, но вполне возможно», — цитирует Камоцци Sport24.

Вчера, 9 октября, «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (5:2) и занял 3-е место в таблице РПЛ. Он отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.