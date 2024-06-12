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Сегодня, 19:55

Камоцци: «Станкович бросит настоящий вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци поделился мнением о предстоящей работе нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Уверен, Станкович бросит настоящий вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство. Он — лидер по своей натуре. У команды точно появится характер», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавит команду с сезона-2024/25. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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