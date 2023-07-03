Камоцци: «Спартак» всегда должен бороться за победу в РПЛ, это в ДНК клуба»

Итальянский функционер Франко Камоцци оценил перспективы «Спартака» в сезоне-2023/24.

«Спартак» всегда должен бороться за победу в РПЛ, это в ДНК клуба. Надеюсь, в новом сезоне Абаскаль сможет бросить вызов «Зениту», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

Новый сезон чемпионата России стартует 21 июля. В первом туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Московскую команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.