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Сегодня, 13:52

Камоцци: «Спартак» всегда должен бороться за победу в РПЛ, это в ДНК клуба»

Алина Савинова
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Итальянский функционер Франко Камоцци оценил перспективы «Спартака» в сезоне-2023/24.

«Спартак» всегда должен бороться за победу в РПЛ, это в ДНК клуба. Надеюсь, в новом сезоне Абаскаль сможет бросить вызов «Зениту», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

Новый сезон чемпионата России стартует 21 июля. В первом туре красно-белые сыграют с «Оренбургом». Московскую команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-spartak-vsegda-dolzhen-borot-sya-za-pobedu-v-rpl-e-to-v-dnk-kluba/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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