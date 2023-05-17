Камоцци: «Спартаку» нужно еще много работать, чтобы достичь уровня «Зенита»

Франко Камоцци, экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что нужно делать московской команде, чтобы достичь уровня «Зенита».

«В футболе никогда не проигрывают, а учатся. Надеюсь, что «Спартак» и Абаскаль извлекли уроки из этого опыта и в следующем сезоне будут сильнее. Но, чтобы достичь уровня «Зенита», им еще нужно много работать, как в спортивной части, так и внутри клуба», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

«Зенит» в текущем сезоне досрочно стал чемпионом страны. Это пятая подряд победа петербургского клуба в РПЛ. «Спартак» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. С лета 2022 года московскую команду тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль.