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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Камоцци заявил, что Угальде важен для достижения целей «Спартака»

Камила Абдурахманова
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Франко Камоцци, экс-советник Леонида Федуна, рассказал о возможной продаже нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

— В СМИ появилась информация, что испанские клубы заинтересованы в трансфере Угальде. Следует ли «Спартаку» продать нападающего, пока он находится на пике формы?

— Считаю, что Угальде важен для достижения целей «Спартака». Если бы я был в клубе, то подумал бы о его продаже летом. Не нужно спешить, — заявил Камоцци «ВсеПроСпорт».

Угальде пополнил состав «Спартака» в январе 2024 года за 13 миллионов евро. Предыдущим его клубом был «Твенте». Контракт футболиста со «Спартаком» действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость костариканца в 15 миллионов евро.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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