Камоцци заявил, что в «Ростове» много талантливых молодых игроков

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игроках «Ростова».

«Сейчас в «Ростове» много талантливых молодых игроков, их академия проделывает отличную работу, они молодцы. В «Ростове» есть качественные воспитанники — здорово, что у них есть игровое время и они могут раскрываться. Также в основном составе команды много талантливой молодежи из разных академий. Что касается Карпина, то он доказал, что команда без легионеров может быть боеспособной и играть в РПЛ лучше, чем команды с большим количеством иностранных футболистов в составе. Это дорогого стоит», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Спартак» с 49 очками находится на третьей строчке РПЛ.