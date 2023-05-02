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2 мая, 23:11

Камоцци заявил, что в «Ростове» много талантливых молодых игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игроках «Ростова».

«Сейчас в «Ростове» много талантливых молодых игроков, их академия проделывает отличную работу, они молодцы. В «Ростове» есть качественные воспитанники — здорово, что у них есть игровое время и они могут раскрываться. Также в основном составе команды много талантливой молодежи из разных академий. Что касается Карпина, то он доказал, что команда без легионеров может быть боеспособной и играть в РПЛ лучше, чем команды с большим количеством иностранных футболистов в составе. Это дорогого стоит», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Спартак» с 49 очками находится на третьей строчке РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-v-rostove-mnogo-talantlivy-h-molody-h-igrokov-ih-akademiya-prodely-vaet-otlichnuyu-rabotu/
Футбол
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Франко Камоцци
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