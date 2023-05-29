Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:22

Камоцци заявил, что в «Спартаке» никогда не было стабильности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о последних результатах московского клуба и шансах на второе место в РПЛ.

«В «Спартаке» никогда не было стабильности. Так что ничего нового в таких результатах нет. От чего это зависит — есть много факторов: отсутствие важных игроков основы, усталость и множество других причин. Шансы на серебро есть, но, скорее всего, «Спартак» останется третьим», — приводит слова Камоцци Sport24.

За тур до конца сезона «Спартак» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице, отставая от идущего вторым ЦСКА на один балл.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-29-kamotstsi-v-spartake-nikogda-ne-bylo-stabilnosti-skoreye-vsego-on-ostanetsya-tretim
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная Канады выиграла золотые медали чемпионата мира-2023
«Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ, дубль оформил Голенков
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенников считает, что «Локомотив» не отпустит Пиняева в «Зенит»

«Локомотив» выкупит права на нападающего Салтыкова у «Крыльев Советов»