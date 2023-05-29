Камоцци заявил, что в «Спартаке» никогда не было стабильности

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о последних результатах московского клуба и шансах на второе место в РПЛ.

«В «Спартаке» никогда не было стабильности. Так что ничего нового в таких результатах нет. От чего это зависит — есть много факторов: отсутствие важных игроков основы, усталость и множество других причин. Шансы на серебро есть, но, скорее всего, «Спартак» останется третьим», — приводит слова Камоцци Sport24.

За тур до конца сезона «Спартак» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице, отставая от идущего вторым ЦСКА на один балл.