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Сегодня, 12:36

Камоцци: «С Ивичем «Спартак» боролся бы за чемпионство в РПЛ»

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Итальянский менеджер Франко Камоцци заявил, что бывший тренер главный «Краснодара» Владимир Ивич является идеальным кандидатом для «Спартака».

«Считаю, что Владимир Ивич — идеальный кандидат для «Спартака». При нем команда будет бороться за чемпионство. Он 100 процентов лучше, чем Абаскаль», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 22 матчах.

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Гильермо Абаскаль
Франко Камоцци
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