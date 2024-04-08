Камоцци: «С Ивичем «Спартак» боролся бы за чемпионство в РПЛ»

Итальянский менеджер Франко Камоцци заявил, что бывший тренер главный «Краснодара» Владимир Ивич является идеальным кандидатом для «Спартака».

«Считаю, что Владимир Ивич — идеальный кандидат для «Спартака». При нем команда будет бороться за чемпионство. Он 100 процентов лучше, чем Абаскаль», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 22 матчах.

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.