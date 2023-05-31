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Сегодня, 20:05

Камоцци заявил, что вызов Малкома в сборную Бразилии повышает вероятность его ухода из «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном уходе Малкома из «Зенита» этим летом.

«Думаю, вызов Малкома в сборную Бразилии повышает вероятность его ухода из «Зенита» этим летом. На мой взгляд, Малком востребован в Европе, но нельзя точно предсказать, покинет ли он российскую команду в летнее трансферное окно. Это зависит от многих нюансов, в том числе от того, поступит ли предложение, которое устроит и команду, и игрока», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Малком выступает за «Зенит» с июня 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего бразильца в 27 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-vy-zov-malkoma-v-sbornuyu-brazilii-povy-shaet-veroyatnost-ego-uhoda-iz-zenita/
Малком Филипе (Малком)
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Франко Камоцци
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