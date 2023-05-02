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Сегодня, 20:48

Камоцци заявил, что «Зенит» без коридора и так выиграет этот чемпионат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, должен ли московский клуб организовывать «Зениту» чемпионский коридор в РПЛ в случае досрочной победы питерцев в сезоне-2022/23.

«Зенит» без этого коридора и так выиграет этот чемпионат. В прошлом году на меня напали за то, что я просто сказал, что в спорте, как и в жизни, нужно уметь признавать то, кто победил и лучше вас. Каждый игрок должен знать, как проигрывать, прежде чем научиться побеждать. Чемпионский коридор со стороны футболистов «Спартака» для «Зенита» — культурная проблема, которую я понимаю, но никак не оправдываю", — приводит слова Камоцци Sport24.

В текущем розыгрыше РПЛ после 25-ти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 61 очко. На второй строчке расположился «Ростов», записав на свой счет 50 очков. «Спартак» занимает третье место, набрав 49 баллов.

В следующем туре РПЛ «Зенит» и «Спартак» сыграют между собой. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая, начало в 18:00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-02-kamotstsi-zenit-bez-koridora-i-tak-vyigrayet-etot-chempionat
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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