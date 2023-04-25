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Сегодня, 21:34

Камоцци жалеет, что «Спартак» по ходу сезона растерял много очков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре красно-белых в матче против «Краснодара» (4:3).

«Конечно, вчера «Спартак» провел выдающийся матч, где они сделали невероятный камбэк. Но очень жаль, что команда растеряла много очков по ходу сезона. Этого нужно избегать», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» на своем поле добыл волевую победу в матче 24-го тура с «Краснодаром». Красно-белые уступали по ходу игры в два гола, но в итоге смогли завершить встречу в свою пользу (4:3). В составе москвичей дважды отличился Александр Соболев, еще по голу на свой счет записали Антон Зиньковский и Квинси Промес. В составе быков отличились Джон Кордоба, Батчи и Эдуард Сперцян.

«Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» занимает седьмое место с 38 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-zhal-chto-po-hodu-sezona-spartak-rasteryal-mnogo-ochkov/
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