Камоции надеется, что переход Бонгонда поможет «Спартаку» конкурировать с «Зенитом»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал «СЭ» переход нападающего Тео Бонгонда в московский клуб из испанского «Кадиса».

«Интересно будет за ним понаблюдать на поле. Дорогой ли это трансфер? Мы сможем оценить этот переход только тогда, когда Бонгонда проявит себя на поле. Надеюсь, что этим трансфером «Спартак» хочет сказать, что готов бороться с «Зенитом», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.