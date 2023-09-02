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Сегодня, 15:00

Камрцци назвал «Спартак» фаворитом в игре с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Спартак».

«Это будет очень интересная игра, так как встречаются команды, претендующие на чемпионство в этом сезоне. «Спартак» — фаворит в игре с «Краснодаром», но это футбол, все может быть», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После шести туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» — седьмой (10 очков).

2 сентября «Краснодар» встретится со «Спартаком» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-spartak-favorit-v-igre-s-krasnodarom/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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