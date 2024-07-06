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Сегодня, 18:45

Канчельскис: «Четвертьфинал Евро Англия — Швейцария дойдет до серии пенальти»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии.

«Почему никто не понимает, что от тренера требуют результат? Мой фаворит — Англия. Теоретически англичане сильнее Швейцарии. А вот как практически смогут реализовать — посмотрим. Будет интересный результативный матч. Скорее всего, игра дойдет до серии пенальти, а там уже выиграет Англия», — сказал Канчельскис ODDS.ru.

Сборные Англии и Швейцарии сыграют в четвертьфинале Евро-2024 в субботу, 6 июля. Матч пройдет на стадионе «Меркур Шпиль Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: ODDS.ru
Андрей Канчельскис
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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