Канчельскис: «Четвертьфинал Евро Англия — Швейцария дойдет до серии пенальти»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии.

«Почему никто не понимает, что от тренера требуют результат? Мой фаворит — Англия. Теоретически англичане сильнее Швейцарии. А вот как практически смогут реализовать — посмотрим. Будет интересный результативный матч. Скорее всего, игра дойдет до серии пенальти, а там уже выиграет Англия», — сказал Канчельскис ODDS.ru.

Сборные Англии и Швейцарии сыграют в четвертьфинале Евро-2024 в субботу, 6 июля. Матч пройдет на стадионе «Меркур Шпиль Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.