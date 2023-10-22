Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:28

Канчельскис дал совет Абаскалю: «Не надо подражать Черчесову!»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис дал совет главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю после матча 12-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

«Спартак» в этом году будет бороться за четвертое-пятое место, максимум за третье — это я еще в начале года говорил. Но у клуба есть руководство, которое согласно с нынешним положением дел, и, получается, они верят Абаскалю. Но зачем он так режет команду? Я не понимаю. И Абаскалю не надо подражать Черчесову. Зачем убирать лидера команды — Джикию? Даже не хочу разговаривать о Черчесове и Абаскале. Мне особо неинтересно, что происходит в «Спартаке», — цитирует Канчельскиса Sport24.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Факелом». Матч пройдет 28 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-589221-kanchelskis-dal-sovet-treneru-spartaka-abaskalyu-ne-nado-podrazhat-cherchesovu
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
0
Читайте также
Горшков о клубе, в который он бы никогда не перешел: «Иногда лучше промолчать»
Гол Пруцева помог «Спартаку» победить «Пари НН» в матче РПЛ
Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма
В Ленобласти найдено тело пропавшей неделю назад женщины
Египетские пограничники получили ранения из-за попадания осколков снаряда
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Зенит» уже второй. «Краснодару» пора начинать нервничать?
Карпин — о победе над «Ахматом»: «Третий гол успокоил после наших предыдущих игр»
Отец Пруцева: «Хочется, чтобы Данил выходил в старте «Спартака», хорошо играл и забивал голы»
Орлов: «Спартак» мощно провел матч с «Пари НН». Литвинов должен играть в сборной»
«Ростов» вернулся! Разгромил «Ахмат» и прервал кошмарную серию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин — о победе над «Ахматом»: «Третий гол успокоил после наших предыдущих игр»