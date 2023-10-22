Канчельскис дал совет Абаскалю: «Не надо подражать Черчесову!»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис дал совет главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю после матча 12-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

«Спартак» в этом году будет бороться за четвертое-пятое место, максимум за третье — это я еще в начале года говорил. Но у клуба есть руководство, которое согласно с нынешним положением дел, и, получается, они верят Абаскалю. Но зачем он так режет команду? Я не понимаю. И Абаскалю не надо подражать Черчесову. Зачем убирать лидера команды — Джикию? Даже не хочу разговаривать о Черчесове и Абаскале. Мне особо неинтересно, что происходит в «Спартаке», — цитирует Канчельскиса Sport24.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Факелом». Матч пройдет 28 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.