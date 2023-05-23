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Сегодня, 01:19

Канчельскис: «Динамо» не угадало с главным тренером, весь сезон потрачен впустую»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер и бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о выступлении «Динамо» в текущем сезоне.

«Сезон для «Динамо» получился провальным. Нет вообще никаких спортивных достижений. Все молодые ребята сбавили, новые лица не появились. Так бывает — просто не угадали с главным тренером и весь сезон потрачен впустую. Видимо этот серб приехал в Россию исключительно заработать денег. А на его репутации это никак не скажется — в Европе не следят за РПЛ. Жаль, что симпатичную команду развалил. Он как будто держал в заложниках игроков «Динамо», они страдали на поле. Ребята выходили играть с потухшими глазами», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 по май 2023 года. Под его руководством команда одержала 15 побед при 12 поражениях и 9 ничьих во всех турнирах и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-jokanovich-kak-budto-derzhal-v-zalozhnikah-igrokov-dinamo-oni-stradali-na-pole/
Андрей Канчельскис
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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