Канчельскис допустил, что у Дзюбы может возникнуть конфликт с тренером «Нижнего Новгорода»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Думаю, Дзюба не помешает «Нижнему Новгороду». Здесь нужно будет смотреть, как будет решать тренерский штаб. Он давно не играл, не тренировался. Главное, чтобы не было конфликта с тренером, и было найдено взаимопонимание. Думаю, все будет хорошо. Может ли возникнуть у Глушакова и Дзюбы? Наоборот, они должны помочь команде. Пускай каждый занимается своим делом. Глушаков будет отдавать передачи, а Дзюба будет забивать, вот и все», — сказал Канчельскис «СЭ».