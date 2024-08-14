Канчельскис готов забрать свое заявление по делу о драке о московском баре

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис может пойти на мировую в деле о драке о московском баре, сообщает Sport24.

По данным источника, он готов забрать заявление из полиции, но только в том случае, если его обидчик принесет публичные извинения.

15 июля сообщалось, что 55-летний специалист был избит после того, как напал на одного из посетителя одного из баров Москвы. Сотрудники бара не смогли привести Канчельскиса в чувства и вызвали скорую помощь. Медики оказали ему помощь на месте и не стали прибегать к госпитализации.