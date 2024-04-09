Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:13

Канчельскис: «Динамо» и «Краснодар» еще не дотягивают до титула РПЛ»

Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Почему «Динамо» так быстро вошло в чемпионскую гонку осенью, но весной также стремительно из нее вылетело? Им не хватает стабильности. Мы видим, какую стабильность демонстрирует «Зенит» на протяжении последних лет, за счет чего они и добиваются таких результатов.

В моем понимании, «Динамо» совсем не готово к чемпионству на данный момент. Навязать какую-то борьбу они могут, как и «Краснодар», но для чемпионства им еще рановато, не дотягивают эти команды еще до титула», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 43 очка в 22 матчах. Вторым идет «Краснодар» (43), а тройку лучших замыкает «Динамо» (38).

13 апреля «Краснодар» проведет домашнюю встречу с «Зенитом». Начало — в 17.00 мск.

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
Обсудить
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
«Локомотив» стал финалистом Кубка Гагарина впервые с 2009 года
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Чемпионат мира по сексу провалился из-за болезней «спортсменов» и сутенерства. А организаторов обвинили в невыплате призовых
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
«Локомотив» — ЦСКА: дата и время начала матча чемпионата России (РПЛ)
«Краснодар» — «Зенит»: дата и время начала матча чемпионата России (РПЛ)
Весна Абаскаля в «Спартаке» — кошмар. Но пока ему дают работать
«Сочи» — «Спартак»: дата и время начала матча чемпионата России (РПЛ)
В «Спартаке» опровергли информацию о возможном увольнении Абаскаля
Личка оценил шансы Тюкавина в бомбардирской гонке: «Догнать Кассьерру будет тяжело»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин: «Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо»

Игнатьев: «Дзюба проводит средний сезон, но он нужен «Локомотиву»