Канчельскис — об Умярове: «Человек сыграл несколько матч более-менее, и у нас сразу все заговорили о Европе»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова агента Германа Ткаченко, заявившего об интересе из Европы к полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.

«Я буду верить в интерес к Умярову из Европы, когда будет подписан контракт. А эти все слухи... Да, две-три игры он сыграл хорошо. Но надо чтобы он весь сезон играл так, чтобы была стабильность. Человек сыграл несколько игр более-менее и у нас сразу все заговорили о Европе. Ребят, надо сезон стабильно провести. Даже не один сезон, а парочку. Тогда можно будет что-то говорить об игроке», — сказал Канчельскис «СЭ».

В этом сезоне 24-летний Умяров провел 26 матчей во всех турнирах за красно-белых и забил 2 гола.