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31 марта, 19:40

Канчельскис о словах Абаскаля: «В матче с «Уралом» Бог ему не помог»

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис оценил слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о Боге.

В субботу, 30 марта, перед началом матча 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) испанский специалист заявил, что Бог подсказывает ему при выборе основного состава на игру.

«Раз ему Бог подсказывает состав, значит вчера, видимо, Бог не помог. Мы сейчас можем говорить все, что угодно, но раз Абаскаль так считает, то пусть. Зачем тогда Абаскаль нужен «Спартаку»? Возможно, он хочет побыстрее уехать, но мы точно не знаем, что творится в клубе. Время покажет, а то, что говорит Абаскаль это его мнение. Кому-то это может не нравиться», приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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