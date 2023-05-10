Канчельскис: «Если придет предложение из Европы, Семаку надо все бросать и бежать тренировать»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос, нужно ли главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку попробовать силы в Европе.

«О работе Семака за границей будем говорить, когда у него будет предложение из Европы. Дай бог, Сергей Богданович будет там работать. Если придет оттуда предложение, то надо все бросать и бежать тренировать. Если ты хочешь прогрессировать и увидеть что-то новое, увидеть более интересный и качественный футбол, то надо ехать за границу. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас находимся в большом болоте. Поэтому любое предложение надо рассматривать и бежать как тренерам, так и игрокам», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством пятый раз подряд стал чемпионом России.