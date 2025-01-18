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Сегодня, 15:10

Канчельскис надеется на интересные трансферы во время зимней паузы в РПЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от возобновления РПЛ.

«Жду футбола, чтобы он уже поскорее вернулся, и зимняя пауза закончилась. Посмотрим, как команды проведут предсезонную подготовку и подготовятся к возобновлению чемпионата. Лично мне хотелось бы увидеть каких-то новых и хороших трансферов: чтобы какой-то качественных игрок к нам приехал или, может быть, кто-то из наших футболистов уехал за рубеж. Вот это было бы неплохо», — сказал Канчельскис Legalbet.

Чемпионат России по футболу возобновится 1 марта 2025 года.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и лидирует в турнирной таблице. Следом расположился «Зенит», уступающий по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Спартак» с 37 баллами.

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
РПЛ
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