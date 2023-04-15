Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» оценил уровень работы арбитров в матче 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком» (1:2).

«Судьи вообще не умеют судить! Безобразие! Где берут таких арбитров? Не понятно. Как они их учат? Такие решения принимают не адекватные. Так судить нельзя! Или мы будем адекватно судить или не адекватно. Если такие решения принимают судьи, то кого-то надо дисквалифицировать пожизненно. Такие глупые ошибки делают. Катастрофа. Жалко. Из-за этого команды страдают. Комитет судейский вроде есть. Пускай делают выводы», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.

«Торпедо» находится на 16 месте (13).