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Сегодня, 20:25

Канчельскис назвал два клуба, которые могут составить конкуренцию «Зениту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу ЦСКА в матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1).

«Ростов» приятно удивил по сезону, команда боролась за самые высокие места, но в моем понимании эта команда не достигнет лучшего результата. Клуб мог занять второе место, но нестабильная игра помешала этому. Что сделать ЦСКА, чтобы в следующем сезоне быть выше «Зенита»? Я не президент футбольного клуба ЦСКА, я не знаю, что происходит внутри в команде. Для начала надо обыграть «Зенит» в чемпионате, пока это сделать очень сложно. Давайте называть вещи своими именами. Пока у «Зенита» просто сильнее состав, это правда. Чтобы быть выше «Зенита», надо иметь более классный и сильный состав. Кроме ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» может только «Спартак», но сегодня сложно заманить высококлассных футболистов в Россию», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.

 

 

 

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005148354_kanchelskis_nazval_dva_kluba_kotoryie_mogut_sostavit_konkurenciyu_zenitu
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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