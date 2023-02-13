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Сегодня, 17:13

Канчельскис назвал главную интригу второй части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис считает, что история «Локомотива» будет главной интригой второй части сезона РПЛ.

«Для меня главная интрига — это как «Локомотив» оказался в ситуации борьбы за выживание. Это непонятная история. Как с такими ресурсами и возможностями... Конечно, когда в футболе жулики и дилетанты, тяжело соорудить и что-то сделать. Значит, кому-то это было выгодно и нравилось. Сколько я в футболе, но ни разу не помню, чтобы «Локомотив» боролся за выживание в РПЛ. Очень интересно, что дальше будет с «Локомотивом», как они будут выходить из этой ситуации», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место, набрав 13 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4995401-andrej-kanchelskis-nazval-glavnuyu-intrigu-vtoroj-chasti-sezona-rpl.html
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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