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Сегодня, 18:11

Канчельскис назвал главных претендентов на звание лучшего тренера сезона РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал претендентов на звание лучшего тренера сезона в РПЛ.

«А у нас чемпионат закончился что ли, чтоб лучшего тренера называть? Вот закончится, медали раздадим и тогда определим лучшего. Претенденты сейчас — Семак, Мусаев и Галактионов. В конце сезона посмотрим. Главный критерий для определения лучшего тренера — чемпионство. Это очень важный фактор, который влияет на выбор. Чемпионом стал — лучший! А кто еще может быть лучшим? Тот, кто 8-10 место займет?» — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» Мурада Мусаева идет на первом месте с 27 очками. Вторую строчку занимает «Локомотив» Михаила Галактионова с 27 баллами, третью — «Зенит» Сергея Семака с 26 очками.

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
РПЛ

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