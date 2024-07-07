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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 11:40

Канчельскис назвал команды, которые поборются за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал клубы, которые поборются за призовые места в РПЛ в сезоне-2024/25.

«За второе и третье места в следующем сезоне РПЛ борются ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо». У армейцев есть дух клуба, а это очень важно. Не зря они всегда были фаворитами, выигрывали чемпионаты. Этот коллективный дух создали еще Гинер и Газзаев, а дух этот может передаваться», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» занял второе место, «Динамо» расположилось на третьем месте, а ЦСКА — шестой.

Источник: https://legalbet.ru/news/kanchelskis-nazval-komandi-kotorie-poboryutsya-za/
Андрей Канчельскис
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