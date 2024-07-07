Канчельскис назвал команды, которые поборются за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал клубы, которые поборются за призовые места в РПЛ в сезоне-2024/25.

«За второе и третье места в следующем сезоне РПЛ борются ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо». У армейцев есть дух клуба, а это очень важно. Не зря они всегда были фаворитами, выигрывали чемпионаты. Этот коллективный дух создали еще Гинер и Газзаев, а дух этот может передаваться», — цитирует Канчельскиса Legalbet .

В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» занял второе место, «Динамо» расположилось на третьем месте, а ЦСКА — шестой.