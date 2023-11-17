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Канчельскис: «Я рекомендовал Файзуллаева «Локомотиву». Они его профукали, но это уже их проблемы»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал форварда «Динамо» Константина Тюкавина и хавбека ЦСКА Абосса Файзуллаева лучшими игроками по итогам первого круга чемпионата России.

«Кто меня удивил из футболистов в первом круге РПЛ? Тюкавин хорошо выступает. Пришел Файзуллаев, который показывает хороший футбол в ЦСКА. Повторюсь, что я рекомендовал его «Локомотиву». Они его профукали, но это уже их проблемы. Пока только этих футболистов могу выделить. Но главное, чтобы они продолжали в том же духе и во втором круге, и в следующем сезоне. Файзуллаева вообще можно выделить и сказать, что это футболист очень хорошего уровня. Если захотят зимой купить Файзуллаева, то не знаю за сколько его стоит продавать ЦСКА. Дай бог, его армейцы смогут продать как можно дороже, больше 10 миллионов. Адекватная ли эта сумма за Абосса? Адекватных денег в мире футбола сейчас нет, игроков покупают и за 100 миллионов. Поэтому любая цена за Файзуллаева, которая будет больше 3-5 миллионов уже хороша», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

20-летний Файзуллаев стал игроком ЦСКА в августе 2023 года. Он провел 14 матчей за армейцев во всех турнирах, отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

21-летний Тюкавин в этом сезоне сыграл за «Динамо» в 19 матчах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ранее футболист автоматически продлил контракт с бело-голубыми до лета 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-lyubaya-cena-za-faizullaeva-bolshe-3-5-millionov-uzhe-khorosha-306574/ф
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Константин Тюкавин
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