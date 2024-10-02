Канчельскис назвал переход Глушенкова в «Зенит» лучшим трансфером этого лета в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал лучший трансфер прошедшего летнего трансферного окна в РПЛ.

«Лучший трансфер этого лета в РПЛ? Наверное, Глушенков. Его переход в «Зенит» — лучший трансфер, если посмотреть на статистику и на сумму, за которую он переходил. Это были не прямо большие деньги», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Максим Глушенков провел 8 матчей за «Зенит» в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись 7 голами и 1 результативной передачей.

Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» летом этого года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 2028 года.