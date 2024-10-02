Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:33

Канчельскис назвал переход Глушенкова в «Зенит» лучшим трансфером этого лета в РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал лучший трансфер прошедшего летнего трансферного окна в РПЛ.

«Лучший трансфер этого лета в РПЛ? Наверное, Глушенков. Его переход в «Зенит» — лучший трансфер, если посмотреть на статистику и на сумму, за которую он переходил. Это были не прямо большие деньги», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Максим Глушенков провел 8 матчей за «Зенит» в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись 7 голами и 1 результативной передачей.

Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» летом этого года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS
В Испании сообщили, что Винисиус получит «Золотой мяч»
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Личка: «Хочу, чтобы сезон РПЛ был напряженным»
«Соболев знал, на что шел. Дзюба в «Зените» с давлением фанатов клуба справился». Романцев - о Глушенкове, Карпине и Мажиче
Радимов: «Дзюба — молодец, но не зря мы говорим, что уровень РПЛ падает»
Радимов: «Батракова надо похвалить за матч со «Спартаком»
Сенников: «Не вижу «Спартак» в тройке. «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» сильнее»
Радимов: «Ни Маркиньос, ни Абена — не усиление для «Спартака»
Сегодня
Вчера
Неделя