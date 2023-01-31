Канчельскис назвал РПЛ слабой лигой

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил уровень российского чемпионата.
«РПЛ — слабая лига. Звезды нашего чемпионата не могут заиграть в Европе. Примеров очень много: Азмун, Хонда, Миранчук, Думбия, Муса, Влашич, Промес. Да, кто-то из них играл или играет в европейских клубах, но явно не в том статусе, в котором они выступали в РПЛ. Кварацхелия — исключение из правил. Малком бы тоже ничего не добился, если бы перешел из «Зенита» в «ПСЖ». Даже большим мастерам тяжело перестроиться после РПЛ на футбол высокого уровня. Звездные легионеры играют в России вполноги и все равно становятся лучшими по статистке. Это говорит о низком уровне всей лиги», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Согласно рейтингу УЕФА РПЛ находится на 23-м месте. В топ три входят АПЛ, ла лига и Бундеслига.
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Основные источники исследования