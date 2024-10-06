Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

Канчельскис назвал «Спартак» самой непредсказуемой командой РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил выступление «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Когда «Спартак» станет предсказуемой командой, тогда можно будет говорить о том, что Станкович выполнил свою работу на «отлично». Пока же красно-белые в лучших своих традициях чередуют разгромные победы с поражениями. Сейчас «Спартак» — самая непредсказуемая команда РПЛ. Но Станкович может это исправить. При нем «Спартак» выглядит лучше, чем при Абаскале», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После 11 матчей «Спартак» с 19 очками занимает пятое место в РПЛ. В 11-м туре красно-белые разгромили «Ростов» (3:0).

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
От слухов про переход в Азербайджан - к работе тренером. Сначала Косторная говорила "нет", а потом Плющенко сделал заявление
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Сегодня
Вчера
Неделя