Канчельскис назвал «Спартак» самой непредсказуемой командой РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил выступление «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Когда «Спартак» станет предсказуемой командой, тогда можно будет говорить о том, что Станкович выполнил свою работу на «отлично». Пока же красно-белые в лучших своих традициях чередуют разгромные победы с поражениями. Сейчас «Спартак» — самая непредсказуемая команда РПЛ. Но Станкович может это исправить. При нем «Спартак» выглядит лучше, чем при Абаскале», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После 11 матчей «Спартак» с 19 очками занимает пятое место в РПЛ. В 11-м туре красно-белые разгромили «Ростов» (3:0).