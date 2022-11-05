Канчельскис назвал странным поражение ЦСКА от «Нижнего Новгорода»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение ЦСКА от «Нижнего Новгорода» в 16-м туре РПЛ (0:1).

«Что-то происходит впервые! Когда-то же ЦСКА должен был проиграть дома. Честно говоря, результат удивительный, странный. Нужно на каждую игру выходить и биться. Если нет — соперники наказывают. Выигрывай и приближайся к «Спартаку». Сами себе усложняют жизнь. Надо играть на все сто. Этим и отличается российский футбол от европейских чемпионатов», — сказал Канчельскис «СЭ».

ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

«Нижний Новгород» набрал 16 очков, команда Михаила Галактионова занимает 12-е место.