Канчельскис назвал странным поражение ЦСКА от «Нижнего Новгорода»

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение ЦСКА от «Нижнего Новгорода» в 16-м туре РПЛ (0:1).
«Что-то происходит впервые! Когда-то же ЦСКА должен был проиграть дома. Честно говоря, результат удивительный, странный. Нужно на каждую игру выходить и биться. Если нет — соперники наказывают. Выигрывай и приближайся к «Спартаку». Сами себе усложняют жизнь. Надо играть на все сто. Этим и отличается российский футбол от европейских чемпионатов», — сказал Канчельскис «СЭ».
ЦСКА остается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.
«Нижний Новгород» набрал 16 очков, команда Михаила Галактионова занимает 12-е место.
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