Канчельскис назвал трансфер Захаряна в «Челси» бредом от сказочников из «Дома-2»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не перешел в «Челси» из-за нежелания лондонского клуба приобретать игрока.

«Прекращайте. Вы слушаете этих глупых людей, которые сидят в «Доме-2». Это же такой бред. Послушайте, если бы его (Захаряна) захотели купить, то купили бы. Если бы хотели, то любые пути бы нашли. Сказочники это все рассказывают», — приводит РИА «Новости» слова Канчельскиса.

Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года, однако трансфер игрока сорвался по ряду независящих от московского клуба технических причин.

Полузащитник дебютировал в основной команде «Динамо» в 2020 году. Всего на его счету 74 матча, 15 забитых мячей и 20 результативных передач в составе бело-голубых.