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Сегодня, 14:25

Канчельскис назвал Тюкавина и Глушенкова главными открытиями РПЛ в сезоне-2023/24

Владислав Корегин
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос о главных открытиях РПЛ в сезоне-2023/24.

«Даже до завершения чемпионата могу сразу сказать, что в этом сезоне РПЛ очень приятно удивил Тюкавин своей игрой. Также неплохо показал себя Глушенков из «Локомотива». Но применительно к этим ребятам нужно посмотреть насколько стабильны они будут. В этом сезоне они, безусловно, выделяются, но увидим, что будет в следующем. Если они и будущий год проведут также ударно, то с уверенностью смогу сказать, что это действительно классные футболисты», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

В текущем сезоне Константин Тюкавин отыграл 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. На счету Максима Глушенкова 8 забитых мячей и 20 голевых передач в 36 сыгранных встречах в составе «Локомотива».

Источник: Legalbet
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
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