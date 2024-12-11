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Сегодня, 16:44

Канчельскис назвал заслуженной победу Батракова в премии «Первая пятерка»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о победе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«На данный момент согласен с такой оценкой. Всегда есть конкуренты, но в первой половине чемпионата Батраков выглядел очень прилично и здорово, поэтому он заслуженно получил эту награду. Хорошо выглядел на поле, отлично играл, сделал много пользы для команды, поэтому, как молодой футболист, заслуженно победил», — сказал Канчельскис «СЭ».

Награду вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова. Среди 105 экспертов Батракова назвали лучшим 98 человек. 19-летний россиянин набрал 518 баллов.

В чемпионате России-2024/25 Батраков провел 17 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Вероника Ольшукова

Алексей Батраков
Андрей Канчельскис
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