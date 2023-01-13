Канчельскис не считает, что многие легионеры уедут после решения CAS

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию российских клубов на разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с командами из РФ.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

«Я думаю, что здесь человеческий фактор должен повлиять и повлияет на каждого футболиста. Захочет ли он оставаться в России или не захочет. В любом случае у них есть контракт и соглашение. Я думаю, что у нас в России ни одного легионера не обижали. Отношение к ним было хорошее. Сами футболисты будут принимать решение. Многие ли футболисты после этого решения покинут российские клубы? Я думаю, что никто из них не в обиде. Да, были какие-то инциденты, но в редких случаях. Это футбол. Это жизнь. Бывают моменты, когда психологически не выдерживают, срываются. Но в любом случае, насколько я следил и смотрел, к легионерам относились очень хорошо. Не думаю, что многие сейчас соберут вещи и будут уезжать. Футболисты должны так же относиться ко всем руководителям футбольных клубов, как относились к ним. Да, ситуация нехорошая. Но они должны отвечать добротой. Так же, как относились к ним», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

13 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановлении контрактов c легионерами.