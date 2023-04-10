Канчельскис: «Дзюба ни перед кем не виноват. Не захотел — не пожал руку»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не видит ничего предосудительного в поведении форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

После матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку главному тренеру петербургского клуба Сергею Семаку. Позже футболист объяснил свой поступок тем, что он не видел специалиста.

«Все осуждения Дзюбы за то, что он не пожал руку Семаку, — глупая дурь. Что все к нему придираются? Он никому ничего не должен. Игрок имеет полное право на всех обидеться и уйти в раздевалку. Не захотел — не пожал. Это не входит в регламент. Артем ни перед кем не виноват. Все правильно сделал», — приводит Sport24 слова Канчельскиса.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга под руководством Семака с 2018 по 2022 год.